Après Manchester United, Rúben Amorim va s’attaquer à un autre monument du foot européen

L’occasion de se refaire la cerise. Le 5 janvier dernier, Rúben Amorim quittait Manchester United, laissant derrière lui une pige et demie où son football avait fait pschitt, alors qu’il devait être celui qui ramènerait les Red Devils au premier plan. Après six mois au chômage, le coach portugais devrait reprendre du service, avec l’objectif personnel de se refaire une belle image dans le football européen.

Direction Milan

D’après le média portugais A Bola, l’entraîneur de 41 bougies va prendre les rênes de l’AC Milan la saison prochaine après avoir signé un bail de deux piges, jusqu’en 2028. Il sera à la tête d’un Milan qui a totalement foiré sa fin de saison, voyant la place pour la Ligue des champions lui passer sous le nez, alors qu’ils ont siégé dans les quatre places qualificatives jusqu’à la 37e et avant-dernière journée de championnat.

On aurait préféré Conte pour qu’il finisse son bingo italien.

Grand ménage et grande débâcle à Milan