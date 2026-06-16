Toutes ces fois où l’équipe de France a perdu son premier match de Coupe du monde

Gare au scénario catastrophe. On vous fait le match : après 80 minutes où les Bleus, malgré leur quatuor offensif, auront passé plus de temps à défendre qu’à faire des passes, Iliman Ndiaye percute, fait glisser Saliba et d’une superbe louche, lobe Mike Maignan. Résultat : 1-0 pour le Sénégal, une équipe de France en crise et un vilain air de 2002 qui revient. Bien avant ce scénario catastrophe, l’équipe de France s’est déjà ratée plusieurs fois en ouverture de sa compétition.

1934 : Le crève-cœur de Turin

Pour sa deuxième participation en autant d’éditions, l’équipe de France se tape au premier tour la grande Autriche des années 1930, favorite de la compétition. Emmenée par le grand Matthias Sindelar, la sélection autrichienne l’emporte 3-2. Un match crève-cœur, où les hommes de Raoul Caudron tiennent tête à un adversaire qui leur était largement supérieur, avant de craquer en prolongation. Un match synonyme de fin de tournoi pour les Bleus dans un format à élimination directe.

1954 : Le scalp yougoslave

Raymond Kopa, Lazare Gianessi, François Remetter,… Pour la première fois de sa jeune histoire, l’équipe de France arrive avec un statut de bel outsider pour cette Coupe du monde 1954. Mais ça, c’était compter sans une équipe yougoslave qui, devant 27 000 spectateurs, pose une clim’ monumentale. 1-0, match fermé et grosse déception pour les hommes de Gaston Barreau. Malgré une victoire contre le Mexique lors du match suivant, les Bleus ne sortent pas des poules et rentrent bredouilles à Paris. Oui, il fut un temps où l’équipe de France ne faisait peur à personne.

1978 : Un classique pour commencer

Pour les moins de 18 ans, l’Italie est une petite nation du foot. Mais les plus anciens se souviennent de ce que fut la Squadra Azzurra, la vraie. Dans le groupe de la mort avec l’Argentine, l’Italie et la Hongrie, les Bleus de Michel Hidalgo affrontent l’Italie de Paolo Rossi pour leur entrée en lice. Malgré une ouverture du score précoce de Bernard Lacombe, l’équipe de France s’incline contre une Italie revancharde après un Mondial 1974 totalement raté. Paolo Rossi à la 29e puis Renato Zaccarelli à la 52e : les Italiens frappent deux fois et quadrillent parfaitement un Platini muselé. Al dente.

1982 : En plus face aux Anglais !

Décidément, rien ne sera allé dans le sens des Tricolores lors de ce Mundial 1982. Pour son entrée en lice (un 16 juin, tiens tiens), l’équipe de France affronte son ennemi juré, l’Angleterre. But anglais à la 27e seconde et défaite 3-1. Un revers électrochoc pour la clique de Platini, qui se révélera une grande équipe lors de la suite de la compétition, seulement stoppée en demi-finales par l’Allemagne dans la triste nuit de Séville.

2002 : Comme un air de déjà-vu…

Récents vainqueurs de la Coupe du monde et de l’Euro, les Bleus abordent la Coupe 2002 avec le statut d’ultra-favoris. Le groupe de Roger Lemerre est annoncé imbattable et tout le pays rêve déjà d’un second sacre d’affilée. Le retour à la réalité n’en sera que plus terrible : les Sénégalais punissent l’arrogance française et plongent toute la France dans une inattendue vague de fraîcheur. But de Papa Bouba Diop, victoire sénégalaise 1-0, les Bleus dos au mur : le fiasco est lancé.

24 ans sans désillusion, pourvu que ça dure…

Météo clémente pour France-Sénégal ?