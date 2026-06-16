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Tyler Bindon écrit l’histoire de la Coupe du monde à sa façon

VM
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Tyler Bindon écrit l’histoire de la Coupe du monde à sa façon

Telle mère, tel fils. Entré en jeu dans le dernier quart d’heure du nul particulièrement plaisant et spectaculaire entre la Nouvelle-Zélande et l’Iran (2-2), Tyler Bindon a écrit l’histoire. À 21 ans, le Néo-Zélandais a imité sa mère Jenny Bindon, qui avait elle aussi disputé les Mondiaux féminins avec les All Whites en 2007 et 2011 en tant que gardienne.

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Premier tandem maman-fils de l’histoire

C’est très simple, la donnée est inédite : maman et fiston Bindon deviennent le premier duo mère-fils de l’histoire de la Coupe du monde. Entre 2007 et 2011, Jenny n’a pas connu une seule victoire avec sa sélection, chutant notamment lourdement 5-0 face au Brésil de Marta en 2007. Charge à Tyler d’inverser la tendance ?

Il n’y a décidément rien de plus beau que la famille.

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VM

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