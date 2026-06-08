Un membre de la sélection irakienne n'a pas pu rentrer aux États-Unis

Iran et Irak, même combat. Selon les informations du Guardian, Aymen Hussein a été interrogé par les autorités à son arrivée à Chicago. Il aurait été retenu et questionné pendant près de sept heures après avoir atterri avec la délégation irakienne, ce samedi matin. Il aurait été confondu avec un autre ressortissant irakien par les autorités américaines.

Plusieurs médias irakiens ont expliqué qu’il avait été traité « tel un terroriste ». Selon l’agence de presse Shafaq, « la délégation irakienne a tout tenté pour obtenir la libération du joueur, mais en vain, et l’équipe n’a eu d’autre choix que de retourner à son logement ».

Privé de photographe pour le Mondial

Aymen Hussein n’est pas le seul Irakien à avoir vécu un calvaire à son arrivée en terre américaine. Talal Salah, le photographe officiel de la sélection, a, lui aussi, vécu un traitement particulier à sa sortie de l’avion.

Il a été retenu douze heures avant de se voir refuser son entrée sur le territoire américain, alors que son visa et son accréditation lui ont été délivrés par la FIFA. Il a ensuite expliqué son sur compte Instagram « avoir quitté Chicago en direction de Madrid, avant une deuxième escale au Caire, en Égypte, puis un retour final à Bagdad ».

La Coupe du monde de la paix, qu’ils disaient.

Hasta le visa, baby