Saint-Trond se fout de la poire d’un adversaire expulsé

Où est passée la sympathie pour l’Union ? À la suite de leur victoire 2-1 face à l’Union saint-gilloise, Saint-Trond s’est permis un petit tacle envers le défenseur unioniste Kevin Mac Allister. Exclu à la 12e pour une faute empêchant son opposant d’arriver au but, l’Argentin a regardé le reste de la rencontre dans le tunnel menant au vestiaire.

Le STVV lui a donc donné le titre de « fan of the match ». Une petite blague qui ne fait pas de mal, malgré la déception des joueurs de l’Union, qui perdent la tête du championnat au profit du Club Bruges.

Ça rit jaune à Bruxelles

Pour le capitaine jaune et bleu Christian Burgess, le carton rouge est sévère et viendrait consoler les détracteurs de son équipe. « Je lis sans cesse que l’Union a toujours de la chance. Vous voulez parler de ce qu’il s’est passé ici ? Visiblement, l’arbitre avait très envie de nous donner la rouge. Dieu sait ce qu’il se passe en coulisses… Concernant Kevin (Mac Allister), il n’y a pas rouge, mais toujours jaune », déplore-t-il au micro de DAZN.

Les Bruxellois seraient avantagés par l’arbitrage ? C’est ce que pense l’entraîneur des Canaris Wouter Vrancken : « À l’Union, c’est plus difficile de gagner quand on n’a pas l’arbitrage avec soi. Ils auraient dû finir à 8 ou 9. Je regrette qu’ils n’aient pas été plus fair-play dans la défaite. » Avec cette victoire, Saint-Trond compte désormais 11 points d’avance sur son poursuivant, Anderlecht, et est dans de parfaites conditions pour finir à une honorable 3e place synonyme de Ligue Europa la saison prochaine.

Il n’y a pas qu’en Italie que l’arbitrage fait jaser…

L’Union saint-gilloise remporte le derby de Bruxelles