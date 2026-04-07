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Le capitaine de l'Union dit non à l'extrême droite

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Le capitaine de l'Union dit non à l'extrême droite

En voilà un qui ne partira jamais en vacances avec Dani Carvajal. Le défenseur et capitaine de l’Union saint-gilloise Christian Burgess assure qu’il ne se verrait pas jouer dans un club dont les supporters ont des valeurs trop éloignées des siennes.

« Il y a des clubs dont les supporters sont, disons, d’extrême droite. Ce serait très difficile pour moi de jouer dans l’un de ces clubs », avouait l’Anglais pour la DH avant la victoire des siens face à Saint-Trond pour le lancement des derniers play-off de l’histoire de la Jupiler Pro League.

L’anti-Brexit

Comme sur le terrain, le joueur de 34 ans se positionne. Lorsqu’il évoluait encore du côté de Portsmouth, il s’était « prononcé contre le Brexit et cela n’avait pas été au goût de tout le monde ».

Ne se voulant pas radical, il ajoute tout de même respecter celles et ceux qui ne suivent pas son avis : « Les personnes qui ont voté pour le Brexit avaient diverses raisons de le faire, et cela ne fait pas d’elles de mauvaises personnes ».

Il partira plutôt en vacances avec Héctor Bellerín et Borja Iglesias.

« Les play-off, ça donnait de la visibilité au foot belge »

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