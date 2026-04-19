S’abonner au mag
  • Jupiler Pro League
  • J33
  • Union Saint-Gilloise-Club Bruges (2-1)

L'Union Saint-Gilloise se rapproche du titre

LB
Réactions
L'Union Saint-Gilloise se rapproche du titre

Vers le back-to-back ? Avec leur victoire 2 à 1 face au Club Bruges lors de la troisième journée des play-offs, l’Union Saint-Gilloise a fait un grand pas vers un nouveau titre de champion de Belgique, après le sacre de la saison dernière.

Quatre points d’avance et un avantage psychologique

Même s’il reste encore sept journées à disputer dans ces play-off, l’USG a tout de même pris un avantage non-négligeable sur les Brugeois. Avec cette victoire, l’équipe de David Hubert compte donc quatre points d’avance sur son dauphin et douze sur Saint-Trond, troisième. Un écart qui permet de prévenir toute défaillance face aux Blauw en Zwart que les Unionistes affronteront de nouveau le 17 mai prochain. Un titre qui aurait une saveur particulière puisqu’il s’agira du dernier distribué au terme des play-offs.

À condition de ne pas chuter contre une équipe outsider avant.

Lyon tabasse le Paris Saint-Germain

LB

À lire aussi
12
Revivez la victoire de l'OL à Paris (1-2)
  • Ligue 1
  • J30
  • PSG-OL
Revivez la victoire de l'OL à Paris (1-2)

Revivez la victoire de l'OL à Paris (1-2)

Revivez la victoire de l'OL à Paris (1-2)
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

12
Revivez la victoire de l'OL à Paris (1-2)
Revivez la victoire de l'OL à Paris (1-2)

Revivez la victoire de l'OL à Paris (1-2)

Revivez la victoire de l'OL à Paris (1-2)
21
Revivez Manchester City-Arsenal (2-1)
Revivez Manchester City-Arsenal (2-1)

Revivez Manchester City-Arsenal (2-1)

Revivez Manchester City-Arsenal (2-1)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.