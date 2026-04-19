L'Union Saint-Gilloise se rapproche du titre

Vers le back-to-back ? Avec leur victoire 2 à 1 face au Club Bruges lors de la troisième journée des play-offs, l’Union Saint-Gilloise a fait un grand pas vers un nouveau titre de champion de Belgique, après le sacre de la saison dernière.

Quatre points d’avance et un avantage psychologique

Même s’il reste encore sept journées à disputer dans ces play-off, l’USG a tout de même pris un avantage non-négligeable sur les Brugeois. Avec cette victoire, l’équipe de David Hubert compte donc quatre points d’avance sur son dauphin et douze sur Saint-Trond, troisième. Un écart qui permet de prévenir toute défaillance face aux Blauw en Zwart que les Unionistes affronteront de nouveau le 17 mai prochain. Un titre qui aurait une saveur particulière puisqu’il s’agira du dernier distribué au terme des play-offs.

💥 That roar of our Marien 💥 pic.twitter.com/1jvVTHQ1rg — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) April 19, 2026

À condition de ne pas chuter contre une équipe outsider avant.

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