Dani Carvajal toujours plus proche de l’extrême droite espagnole

Liens (très) troubles.

Mardi, Dani Carvajal a été honoré par sa région natale, puisqu’il a reçu la médaille d’or de la Communauté de Madrid, mais le défenseur du Real Madrid ne s’est pas vraiment montré à son avantage. En effet, il s’est joyeusement affiché aux côtés d’Isabel Pérez Moñino, porte-parole de Vox, le parti d’extrême droite de l’Espagne.

Vox, Ultras Sur et affaire Rubiales

Selon elle, Dani Carvajal est « non seulement un grand sportif, mais aussi une référence des valeurs qui construisent une nation forte. Un exemple de travail, d’effort, de discipline, d’amour pour l’Espagne et d’engagement envers ses racines madrilènes. Des valeurs que défend Vox et qui devraient inspirer les nouvelles générations ».

Post Instagram Voir sur instagram.com

Ce n’est pas la première fois que le sextuple vainqueur de la Ligue des champions s’acoquine avec les personnalités de ce parti. Dans le portrait que lui avait consacré So Foot après l’Euro 2024 qu’il avait remporté avec la Roja, il était notamment noté qu’il avait invité le leader de Vox dans sa loge du Santiago-Bernabéu. De la même façon, le latéral ne refuse jamais une photo avec les Ultras Sur, groupe de supporters néonazis du Real, et n’avait pas hésité à remettre en cause le statut de victime de Jenni Hermoso dans l’affaire Luis Rubiales, histoire de garnir son palmarès.

Fantastic Mr. Vox.

Un ancien du Real Madrid prend la tête du Castilla