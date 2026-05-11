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Marie-Louise Eta continue d’écrire l’histoire

VM
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Marie-Louise Eta continue d’écrire l’histoire

À jamais la première. Après la victoire arrachée dans les dernières minutes par l’Union Berlin sur la pelouse de Mayence (1-3) ce dimanche soir, Marie-Louise Eta est devenue la première femme de l’histoire à remporter une rencontre dans le top 5 européen masculin en tant que coach principale.

Une montée crescendo

Nommée le 12 avril dernier pour remplacer Steffen Baumgart, la technicienne de 34 ans a connu une montée en puissance progressive. Après une première défaite malheureuse face à Wolfsburg (1-2) malgré une ultradomination de ses joueurs (25 tirs à 5) et un autre revers plus logique à Leipzig (3-1), Marie-Louise Eta est parvenue à accrocher un nul mérité face à Cologne (2-2), avant donc d’aller décrocher son premier succès en Bundesliga ce dimanche soir à Mayence. Avec 36 points au compteur, le club de la capitale allemande est sauvé de la relégation et pointe à la 12e place du championnat.

Eta providence.

Sans jouer, le Bayern Munich fait un grand pas vers le titre de champion d’Allemagne

VM

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