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Marie-Louise Eta marque l’histoire de la Bundesliga

LB
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Marie-Louise Eta marque l’histoire de la Bundesliga

À jamais la première. Après la défaite de l’Union face à Heidenheim samedi (3-1), le club berlinois a limogé Steffen Baumgart pour confier les espoirs de maintien de l’Eisern Union à Marie-Louise Eta. Celle qui était jusque-là l’entraîneuse des U19 devient donc la première entraîneuse principale féminine dans l’histoire de la Bundesliga masculine.

Un intérim jusqu’en juin

Eta est donc nommée jusqu’en juin pour tenter de sauver l’Union dans l’élite du football allemand. Pour le moment, Stanley Nsoki et ses coéquipiers pointent à la 11e place de la Buli avec sept points d’avance sur Sankt Pauli, barragiste qui s’est incliné lourdement face au Bayern samedi (0-5) et un matelas de onze points sur Wolfsburg, premier relégable.

« Je suis ravie que le club m’ait confié cette mission exigeante. L’une des forces de l’Union a toujours été, et reste encore aujourd’hui, sa capacité à unir ses forces dans de telles situations. Et bien sûr, je suis convaincu qu’avec l’équipe, nous allons remporter les points décisifs », a expliqué celle qui prendra ensuite les rênes de l’équipe féminine à la fin de son intérim. Au-delà de l’Allemagne, Eta va également attacher son nom aux livres d’histoire des championnats européens, puisqu’elle devient la première femme à devenir entraîneuse principale d’une équipe masculine évoluant en première division des cinq grands championnats.

Encore plus fort que Corinne Diacre.

Le Bayern Munich toujours sans pitié

LB

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