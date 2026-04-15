Vincent Kompany heureux pour une pionnière

De bonne Kompany. Le week-end dernier, Marie-Louise Eta s’est installée sur le banc de l’Union Berlin. L’entraîneuse de 34 ans est ainsi devenue la première femme de l’histoire de la Bundesliga et des cinq grands championnats à prendre les rênes d’une équipe professionnelle masculine de première division. Cette nomination a fait réagir Vincent Kompany, pourtant bien occupé à blablater sur son quart de finale retour avec le Bayern Munich.

« Cela ouvre des perspectives aux jeunes femmes qui se sentent capables de devenir entraîneuses »

« Je suis vraiment contente pour elle, a-t-il annoncé en conférence de presse à la veille du choc contre le Real Madrid prévu ce mercredi soir. C’est toujours facile de dire qu’elle n’est qu’une entraîneuse comme les autres. Mais finalement, c’est quelque chose de vraiment exceptionnel. Cela ouvre des perspectives aux jeunes femmes qui se sentent capables, elles aussi, de devenir entraîneuses. Je lui souhaite le meilleur. »

Pas sûr que Guy Roux aurait eu un mot pour elle.

Le Bayern Munich toujours sans pitié