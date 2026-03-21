Le Bayern Munich toujours sans pitié

Bayern Munich 4-0 Union Berlin

Buts : Olise (43e), Gnabry (45e+2 et 67e) et Kane (49e)

Et un, et deux, et trois, et quatre zéro ! Quarante minutes pour se roder puis un festival : tenu en échec dans un match dingue à Leverkusen la semaine passée, le Bayern Munich a remis la marche avant en Bundesliga. Sans pitié, les Bavarois ont éparpillé l’Union Berlin aux quatre coins de l’Allianz Arena (4-0). Si Lennart Karl trouve le poteau en début de match, c’est Michael Olise qui se charge de lancer le récital d’une magnifique frappe enroulée depuis la droite de la surface (1-0, 43e). Le mal est fait pour les visiteurs, qui craquent une deuxième fois juste avant la pause : Frederik Rönnow manque sa sortie et Serge Gnabry peut en profiter au second poteau (2-0, 45e+2).

Gnabry sort de sa boîte

L’affaire est pliée, mais comme à son habitude, le Bayern continue de s’amuser après la pause. Trouvé à l’entrée de la surface, Harry Kane ajoute son indispensable blase au tableau d’affichage d’un enroulé bien placé au ras du poteau (3-0, 49e). Moins de finesse et plus de force pour Gnabry, qui y va de son doublé quelques instants plus tard d’une demi-volée gagnante (4-0, 67e). Un doublé que ne s’offre pas Olise, privé d’un deuxième but par un nouveau montant. Avec cette large victoire, la bande de Vincent Kompany repousse provisoirement le Borussia Dortmund à douze longueurs.

On réserve quel jour pour les célébrations du titre ?

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