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En direct : Strasbourg - Nice (0-0)

Par Théo Juvenet
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Bonsoir les humains ! Au menu de ce mercredi soir, la seconde demi-finale de la Coupe de France, avec une très bonne question : qui va défier le RC Lens, qui s'est qualifié mardi soir face à Toulouse, au stade de France le 22 mai prochain, dans un mois tout pile ? 

Réponse ce soir à la Meinau, où Strasbourg accueille Nice. Deux équipes avec des saisons bien différentes : largué dans la course à l'Europe, le RCSA peut encore rêver d'un doublé (en coupe nationale et en C4), quand Nice patauge en championnat où la menace des barrages est toujours là. 

Bref, tout ça donne une affiche intéressante alors restez bien ici pour connaître son dénouement !

Par Théo Juvenet

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