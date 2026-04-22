Surprise : Nice élimine Strasbourg et se qualifie en finale !

Strasbourg 0-2 Nice

Buts : Wahi (51e, et 82e SP)

Et si la saison cauchemardesque se terminait en rêve ? Et si, au bout de longs mois de déceptions, Nice remportait finalement un titre ? Les Aiglons peuvent en tout cas y songer puisque, contre toute attente, ils ont éliminé Strasbourg ce mercredi soir pour se qualifier en finale de la Coupe de France. Alors que cette compétition était considérée comme l’une des priorités pour les Alsaciens et que leurs adversaires jouent le maintien en Ligue 1, le favori a étonnement laissé l’outsider dicter sa loi.

Une deuxième période fatale aux Alsaciens

Le grand bonhomme de cette rencontre se nomme Elye Wahi, auteur des deux buts de la partie : l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille a d’abord ouvert le score en début de seconde période en contre, puis il s’est offert un doublé après avoir transformé un penalty sanctionnant une faute illicite d’Ismaël Doukouré sur Mohamed-Ali Cho. Avant ça, les visiteurs ont su résister aux occasions locales (Martial Godo, Julio Enciso…). La dernière affiche de l’épreuve, ce sera donc Lens-OGC !

Revivez Strasbourg - Nice (0-2)