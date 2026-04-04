S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J28
  • Strasbourg-Nice (3-1)

Dante appelle les joueurs de Nice à « avoir du courage »

QB
2 Réactions
Gros coup de gueule des cadres niçois

Les semaines se suivent et se ressemblent. L’OGC Nice a concédé sa quatrième défaite lors des cinq dernières journées de Ligue 1 ce samedi à Strasbourg (3-1). Un rythme de limace, qui rehausse la menace : Auxerre, barragiste, pourrait revenir à deux points en cas de victoire au Havre dimanche. Au coup de sifflet final, Dante a déploré le « manque d’exigence » et le « manque de concentration » de son équipe au micro de beIN Sports.

« À un moment donné, il faut qu’on s’y mette tous, avec une grosse remise en question, déclare le défenseur. Bien sûr qu’il faut courir, vouloir être agressif, mettre l’intensité, mais après, la justesse technique, il faut qu’on la garde quand même. Nous sommes très conscients (de la situation). Nous sommes où nous ne voulons pas être. Il va falloir vraiment que l’on se relève tous les manches. Il faut bosser, être encore plus intransigeants. […] Il peut y avoir de la peur, mais il faut aussi avoir du courage. On va être ensemble, on va rester positifs malgré tout, on va rester unis, et c’est là où on peut trouver la clef dans les prochaines semaines. »

« Ça commence à casser les couilles, on donne les buts à chaque fois »

À la pause, alors que Strasbourg menait déjà 3-0, Morgan Sanson avait déjà haussé le ton auprès du diffuseur : « Ça commence à casser les couilles, on donne les buts à chaque fois. On fait beaucoup trop d’erreurs collectives défensives pour prétendre à mieux. Et on n’est pas tueurs quand on doit l’être. J’ai l’impression que je viens dire les mêmes choses à chaque fois à la mi-temps, ça commence à saouler. »

Attention au déplacement à Auxerre lors de l’avant-dernière journée…

Strasbourg renvoie Nice à ses tourments

QB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
Articles en tendances
cdm-removebg-preview
January 28, 2026, Lisbon, Lisbon, Portugal: Anatoliy Trubin of SL Benfica celebrates a goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 match between SL Benfica and Real Madrid C.F. at Estadio do Sport Lisboa e Benfica on January 28, 2026 in Lisbon, Portugal. (Credit Image: © Irina R. Hipolito/AFP7 via ZUMA Press Wire) - Photo by Icon Sport
January 28, 2026, Lisbon, Lisbon, Portugal: Anatoliy Trubin of SL Benfica celebrates a goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 match between SL Benfica and Real Madrid C.F. at Estadio do Sport Lisboa e Benfica on January 28, 2026 in Lisbon, Portugal. (Credit Image: © Irina R. Hipolito/AFP7 via ZUMA Press Wire) - Photo by Icon Sport
  • Mondial 2026
Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

30
Revivez Lille-Lens (3-0)
Revivez Lille-Lens (3-0)

Revivez Lille-Lens (3-0)

Revivez Lille-Lens (3-0)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.