Gros coup de gueule des cadres niçois

Les semaines se suivent et se ressemblent. L’OGC Nice a concédé sa quatrième défaite lors des cinq dernières journées de Ligue 1 ce samedi à Strasbourg (3-1). Un rythme de limace, qui rehausse la menace : Auxerre, barragiste, pourrait revenir à deux points en cas de victoire au Havre dimanche. Au coup de sifflet final, Dante a déploré le « manque d’exigence » et le « manque de concentration » de son équipe au micro de beIN Sports.

« À un moment donné, il faut qu’on s’y mette tous, avec une grosse remise en question, déclare le défenseur. Bien sûr qu’il faut courir, vouloir être agressif, mettre l’intensité, mais après, la justesse technique, il faut qu’on la garde quand même. Nous sommes très conscients (de la situation). Nous sommes où nous ne voulons pas être. Il va falloir vraiment que l’on se relève tous les manches. Il faut bosser, être encore plus intransigeants. […] Il peut y avoir de la peur, mais il faut aussi avoir du courage. On va être ensemble, on va rester positifs malgré tout, on va rester unis, et c’est là où on peut trouver la clef dans les prochaines semaines. »

« Ça commence à casser les couilles, on donne les buts à chaque fois »

À la pause, alors que Strasbourg menait déjà 3-0, Morgan Sanson avait déjà haussé le ton auprès du diffuseur : « Ça commence à casser les couilles, on donne les buts à chaque fois. On fait beaucoup trop d’erreurs collectives défensives pour prétendre à mieux. Et on n’est pas tueurs quand on doit l’être. J’ai l’impression que je viens dire les mêmes choses à chaque fois à la mi-temps, ça commence à saouler. »

Attention au déplacement à Auxerre lors de l’avant-dernière journée…

Strasbourg renvoie Nice à ses tourments