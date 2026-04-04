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  • Strasbourg-Nice (3-1)

Strasbourg s’accroche au wagon européen et renvoie Nice à ses tourments

QB
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Strasbourg renvoie Nice à ses tourments

Strasbourg 3-1 Nice

Buts : Godo (28e), Enciso (36e), El Mourabet (42e) // Mendy (82e)

Le sprint est lancé. En quête d’un rapprochement avec les places européennes, Strasbourg a roulé sur l’OGC Nice samedi à la Meinau (3-1). La messe était dite dès la pause. Après un premier coup de tête sur la barre (24e), Martial Godo a rectifié le tir sur un centre de Guéla Doué, au milieu d’une défense spectatrice (1-0, 28e). Le début d’un sale quart d’heure pour le Gym. Julio Enciso a fait le break en résistant à Juma Bah et en éliminant Yehvann Diouf (2-0, 36e). Son dixième but de la saison, célébré en enfilant le maillot de son coéquipier Joaquín Panichelli, blessé pour plusieurs mois.

Samir El Mourabet a ensuite écœuré les Niçois d’une sublime reprise de l’extérieur du pied à l’entrée de la surface (3-0, 42e). De quoi permettre à Gary O’Neil de gérer le temps de jeu de ses hommes avant le déplacement à Mayence jeudi. Antoine Mendy a sauvé l’honneur du Gym d’une frappe dans le petit filet aux 20 mètres (3-1, 82e). Nice reste en position précaire, avec cinq points d’avance sur le barragiste, Auxerre. Pour Strasbourg, invaincu depuis deux mois en championnat, tout roule : le Racing s’accroche au wagon européen, à trois points du sixième, Monaco.

Ça plane pour eux !

Gros coup de gueule des cadres niçois

QB

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