Claude Puel soulagé après le nul à Lille

La Côte d’Azur respire mieux. En déplacement périlleux à Lille, Nice a ramené un point précieux du Nord samedi soir, repoussant provisoirement le barragiste Auxerre (qui se déplace à Monaco ce dimanche) à cinq longueurs. Même s’il s’agit d’une quatrième journée sans victoire, le résultat a été perçu comme un soulagement par Claude Puel. « Ce point montre qu’en jouant en équipe, on peut faire de bons matchs et des choses intéressantes face à une très bonne équipe de Lille, qui reste maintenant sur dix matchs sans défaite, a souligné l’entraîneur des Aiglons. On les a contrecarrés et fait même plus. On a fait un vrai bon match à l’extérieur. »

Une série délicate pour Nice

En grande difficulté depuis l’entame de la saison, les Niçois sont engagés dans une lutte pour leur survie en Ligue 1 en cette fin de saison. Une mission pas évidente, surtout quand il faut enchaîner les matchs contre des adversaires qui visent l’Europe (l’OM et Lens se profilent après Lille). « On est dans la série et c’est un bon match et donc, un bon point. On a fait de bonnes choses dans ce match avec de la structure et de l’abnégation, en essayant de repartir proprement », a poursuivi Puel, qui retient donc le verre à moitié plein.

Ne reste plus qu’à gagner des matchs.

Nice fait une bonne opération à Lille