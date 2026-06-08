La Norvège énervée après avoir vu l'Écosse lui poser un lapin

C’est ce qu’on appelle poser un lapin. Ce dimanche, l’Écosse a annulé un match à huis clos avec la Norvège qui devait se dérouler ce lundi au centre d’entraînement des joueurs de Steve Clark, à Charlotte. Une rencontre notamment prévue pour donner du temps de jeu aux coiffeurs norvégiens qui n’auraient pas joué contre le Maroc la veille.

Finalement, le sélectionneur scandinave Stale Solbakken a dû revoir ses plans, et en a profité pour tacler son homologue écossais en conférence de presse : « C’est un manque de professionnalisme que le sélectionneur de l’Écosse ne m’ait pas appelé personnellement. À la place, ils sont passés par leur team manager, qui nous a contactés alors que l’entraînement était déjà terminé. Ce n’est pas comme ça que ce type de situation doit être géré. »

Blessures et accusations de mensonge

« Nous avons constaté un ou deux petits problèmes la semaine dernière et avons décidé que le risque n’en valait pas la peine », expliquait l’entraîneur de la Tartan Army, faisant référence à son infirmerie. « J’ai du mal à croire que toutes ces blessures soient arrivées au dernier entraînement. Cinq ou six blessés d’un coup, ça me paraît difficile à croire. Je trouve ça décevant », enfonçait le sélectionneur norvégien.

Il n’y a donc plus de match au programme de la Norvège avant celui contre l’Irak dans la nuit de mardi à mercredi (0h00), pour le début de la première grande messe du foot au pays d’Haaland depuis l’Euro 2000.

Il faudra donc patienter pour connaître le vainqueur du Saumonico.

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