Pronostic Norvège Ecosse : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l’Euro 2024

La Norvège remporte un match crucial face à l’Ecosse

La Norvège avait connu de belles heures dans les années 90, mais a depuis vécu une véritable disette car sa dernière participation dans une compétition internationale remonte à l’Euro 2000. Malheureusement pour eux, les Norvégiens ont très mal débuté cette campagne des éliminatoires pour le championnat d’Europe 2024. Pour leur entrée en lice, les partenaires de Martin Odegaard ont été battus en l’Espagne (3-0). Ensuite, les Norvégiens ont été tenus en échec à domicile par une Géorgie en pleine progression (1-1) sous la houlette de Willy Sagnol. Cette poule s’annonce comme l’une des plus compliquées de ces éliminatoires car l’adversité est forte avec l’Espagne, l’Ecosse, la Norvège et la Géorgie. Avec l’émergence des Haaland, Odegaard ou Elyounoussi, les attentes étaient élevées autour de la sélection norvégienne. Pour le moment, cette équipe déçoit et doit s’imposer ce samedi pour ne pas laisser s’échapper ses adversaires. Tout juste auréolé de son titre de champion d’Europe avec Manchester City, Erling Haaland (21 buts en 23 sélections) sera attendu par son public.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, l’Ecosse a montré de bonnes choses ces derniers mois, qui laisse présager d’un renouveau dans le football écossais. En effet, absente en France en 2016, l’Ecosse est parvenue à se qualifier en 2020 sans qu’elle puisse sortir de la phase de poule. La sélection de Steve Clarke a en revanche ensuite manqué la qualif’ pour le Mondial 2022, en perdant lors des premiers barrages face à l’Ukraine. Les partenaires d’Andy Robertson ont sur repartir de l’avant en Ligue des Nations en remportant leur groupe, ce qui va leur permettre de jouer en Ligue A la saison prochaine. En pleine confiance, l’Ecosse a idéalement débuté sa campagne de qualification pour le prochain Euro avec un succès logique face à Chypre (3-0) avant de signer un exploit face à l’Espagne (2-0) sur un doublé de McTominay. Avec la Roja engagée dans le Final 4 de Ligue des Nations, l’Ecosse a une très belle opportunité d’accentuer son avance en tête de sa poule. Pour parvenir à ses fins, Steve Clarke a appelé les cadres Robertson, Tierney, McGinn, McTominay, Christie ou Dykes. A domicile, la Norvège n’a pas d’autre choix que de s’imposer pour rester en course dans ces éliminatoires mais n’aura pas un match facile face à une valeureuse équipe écossaise.

► Le pari « Victoire Norvège » est coté à 2,00 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 200€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Le pari « Haaland buteur » est coté à 2,08 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 208€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Norvège – Ecosse avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé jusqu’à 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Norvège Ecosse encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Erling Haaland bat déjà un record historique en Premier League