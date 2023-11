Pronostic Écosse Norvège : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l’Euro 2024

Un Écosse – Norvège sans enjeu avec des buts de chaque côté

Dans ce groupe A des éliminatoires pour l’Euro 2024, l’Espagne partait comme grand favori. Ensuite, la Norvège avec sa génération montante semblait armée pour rivaliser avec l’Écosse qui, finalement, a parfaitement profité de sa très bonne entame pour décrocher son ticket pour le prochain Euro. La sélection britannique avait réussi une entrée tonitruante dans cette campagne, avec notamment une victoire de prestige face à l’Espagne (2-0). En remportant ses 5 premiers matchs, la sélection écossaise avait douché les espoirs de ses concurrents. Dernièrement, l’Écosse a connu moins de réussite dans ses résultats avec trois revers de rang face à des nations majeures sur l’échiquier européen, à savoir l’Angleterre (1-3), l’Espagne (2-0) et la France (4-1). Finalement, les protégés de Steve Clarke se sont repris en milieu de semaine en arrachant le nul en Géorgie (2-2) avec le but égalisateur de Shankland dans le temps additionnel. Si Robertson est absent à la suite de sa blessure subie en Espagne, McGinn, Christie, Dykes, Gilmour et Mc Tominay sont bien là. Le milieu de Manchester se montre régulièrement décisif en sélection avec 7 buts inscrits en 7 journées.

► 10€ SANS DÉPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, la Norvège a de nouveau raté une qualification pour une compétition internationale. Portée par Haaland, Odegaard, Meling, Elyounoussi, Berge, Ajer, Ostigard et Donnum, la sélection norvégienne a de nouveau déçu en étant dominée par l’Espagne et l’Écosse dans son groupe de qualification. Ce nouvel échec est significatif du palier à franchir pour la Norvège pour se rapprocher du gratin européen. Contrairement à l’Écosse, la Norvège est plutôt mal partie et a payé son entame ratée. Lors de son dernier match de poule, la bande d’Haaland s’est inclinée à domicile contre l’Espagne (0-1). En préparation à ce choc face à l’Écosse, la Norvège a disputé une rencontre amicale face aux $Iles Féroé (2-0). Pour ce rassemblement, le capitaine Ødegaard est absent, mais la Norvège peut compter sur le récent second au Ballon d’or, Haaland. Cette confrontation entre deux équipes qui ne jouent plus rien devrait nous offrir un match ouvert avec des buts de chaque côté.

► Le pari « les 2 équipes marquent » est coté à 1,77 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique.

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT.

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 177€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « victoire Ecosse » est coté à 2,18 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique.

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT.

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 218€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « Shankland ou McTominay buteur » est coté à 1,94 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique.

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT.

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 194€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Ecosse – Norvège :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le pronostic Ecosse Norvège détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

La Norvège se liquéfie contre l'Écosse