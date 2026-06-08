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Robin Van Persie prend la porte

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Robin Van Persie prend la porte

Le Hollandais s’envole vers d’autres cieux. Le Feyenoord a annoncé ce dimanche s’être séparé de son entraîneur Robin Van Persie. Le club de Rotterdam a annoncé qu’il débuterait l’exercice 2026-2027 avec « un nouvel entraîneur principal », bien que son identité soit pour le moment inconnue.

Cela met fin à l’aventure du technicien néerlandais, après un an et demi sur le banc de l’équipe qui l’a vu grandir en tant que joueur et pour laquelle il a inscrit 46 buts en 123 matchs.

Un changement opéré par la direction

Deuxième en Eredivisie cette saison à 19 points du champion, le PSV Eindhoven, Van Persie n’a pas réussi à faire mieux qu’une 29e place lors de la phase de groupe de la Ligue Europa. Un bilan contrasté qui aura eu raison de l’ex-attaquant des Oranje, poussé vers la sortie par la nouvelle direction sportive, intronisée deux semaines plus tôt.

« Nous avons mené une analyse interne où nous avons notamment pris en compte l’évolution du style de jeu et la tendance à la baisse en termes de nombre de points, tant en Europe qu’en Eredivisie. La conclusion a été qu’il valait mieux débuter la saison prochaine avec un nouvel entraîneur », a ainsi déclaré le nouveau directeur sportif, Davy Rigaux.

Reste un Van Persie pour faire briller le Feyenoord.

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OC

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