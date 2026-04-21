Raheem Sterling ne devrait pas rester au Feyenoord

Sterling n’a plus la cote. L’aventure rotterdamoise de Raheem Sterling ne devrait pas s’éterniser. Le Feyenoord n’aurait pas l’intention de prolonger l’ailier britannique arrivé cet hiver, rapporte l’Algemeen Dagblad. Auteur d’une passe décisive en 333 petites minutes, l’ancien joueur de Manchester City, Chelsea, Arsenal et Liverpool n’arrive pas à se faire une place dans le club van het volk qui se positionne à la deuxième place en Eredivisie. Pourtant, tout avait été chamboulé pour lui…

Fallait garder le ticket de caisse

À 31 ans, Sterling n’a plus la fougue de sa jeunesse, et les reproches se font de plus en plus nombreux, d’autant plus que les attentes étaient grandes. Willem van Hanegem, légende du club, n’y était pas allé de main morte avec l’ancien international anglais (82 caps) : « À leur place (Feyenoord), je demanderais à être remboursé et je lui dirais simplement de rentrer chez lui. Là, il n’aide vraiment personne. Il devrait simplement aller à Ibiza, enfiler son maillot de bain et manger une bonne paella avec sa femme. »

De quoi il se mêle, lui…

Le Feyenoord et l’Ajax dos à dos