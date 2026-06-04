Le bel hommage de La Beaujoire à Didier Deschamps

L’enfant est de retour au pays. Formé au FC Nantes où il a fait ses débuts en tant que joueur au milieu des années 1980, Didier Deschamps a été honoré par le public nantais dans les premières minutes de France-Côte d’Ivoire. Une bâche représentant DD avec le trophée de la Coupe du monde dans les mains a ainsi été déployée au sein de la tribune Loire pendant que Kylian Mbappé et consorts lançaient les premiers assauts sur le but adverse. Un tifo accompagné de plusieurs messages comme « Sur le plan tactique et technique, légende éternelle ». De nombreux masques à l’effigie du selectionneur ont également été aperçus dans les travées, tandis que « la chatte à DD » a également été remerciée par les supporters.

« Deschamps ! Deschamps ! » 🗣️ #FRACIV Depuis la 7ème minute, le public de la Beaujoire scande le nom du sélectionneur ! Plusieurs tifos ont été déployés en hommage au coach ! 🇫🇷 📺 Match à suivre en direct sur TF1 et en streaming sur TF1+ : https://t.co/weZlNONisN pic.twitter.com/nEUiyg4KE6 — TF1 (@TF1) June 4, 2026

La fin approche pour Deschamps

Alors qu’il quittera son poste à l’issue de la Coupe du monde, Deschamps vit ses derniers instants dans la peau du sélectionneur sur le sol français. Après cette soirée nantaise, il en restera une dernière, lundi soir du côté de Lille. Ensuite, il ne restera plus qu’à aller conquérir le pays de l’Oncle Sam.

Et sinon, Le FC Nantes est à la recherche d’un entraîneur pour la saison prochaine.