Chelsea sacrifie Liam Rosenior

Les cinq défaites de trop. Ce mercredi en fin journée, Liam Rosenior a appris son licenciement ce mercredi après-midi. Arrivé à Chelsea le 6 janvier en provenance de l’annexe strasbourgeoise de BlueCo pour remplacer Enzo Maresca, le coach anglais n’a pas réussi à redresser le navire londonien, et l’a même foutu dans un sacré bourbier, en témoigne la dernière défaite 3-0 contre Brighton mardi.

Un panic bye

Son contrat de six ans et demi a donc été cassé après 11 victoires, 2 nuls et surtout 10 défaites. Ça fait peut de points, mais de belles indemnités à venir. Dans leur communiqué, les Blues assurent que « cette décision n’a pas été prise à la légère ; toutefois, les résultats et les performances récentes ont été inférieurs aux standards requis, alors qu’il reste encore beaucoup à jouer cette saison. » Pour la forme, « tout le monde au Chelsea FC souhaite à Liam beaucoup de succès pour l’avenir », écrit le club londonien.

Club statement: Liam Rosenior — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 22, 2026

Pour le moment l’intérim sera assuré Calum McFarlane, un random guy en attendant de trouver le prochain entraîneur prêt à galérer dans l’ouest de Londres. En effet, Chelsea veut tout faire pour enfin « stabiliser le poste d’entraîneur principal » et s’apprête à « entamer un processus de réflexion interne afin de procéder à la meilleure nomination possible sur le long terme ».

Encore un ancien club de Didier Deschamps qui aurait bien besoin de ses services…