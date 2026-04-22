Chelsea réalise sa pire série depuis 114 ans

Amazing ! Le CV de Liam Rosenior va glow up, il va avoir des news opportunities ! Chelsea a sombré ce mercredi à Brighton (0-3) en Premier League. L’addition est aussi salée qu’un poisson conservé très très très longtemps dans une cale de bateau. En premier lieu, les Seagulls sont passés devant les Blues au classement. Cela signifie que les Londoniens, septièmes, joueront pour le moment les tours préliminaires de Ligue Conférence. C’est la compète que Liam Rosenior a délaissée avec Strasbourg pour signer en Angleterre, début janvier.

1912…

En deuxième lieu, Chelsea est une des pires équipes de Premier League actuellement. Les joueurs de BlueCo n’ont pas gagné depuis début mars en championnat. Seul Tottenham, 18e, a perdu plus de points que l’équipe de Rosenior. En troisième lieu, enfin, Chelsea enchaîne une cinquième défaite d’affilée. Cela ne lui était plus arrivé depuis… novembre 1912 en championnat. Une époque synonyme de King (George V) en l’occurrence, de départ du Titanic depuis Southampton, de toilettes au fin fond de la cour et de Première Guerre mondiale. Qu’on appelait pas encore Première Guerre mondiale, puisque la Seconde n’existait pas.

5 - Chelsea have lost five successive league games without scoring for the first time since November 1912. Unbelievable. pic.twitter.com/oym82XQMvD — OptaJoe (@OptaJoe) April 21, 2026

Liam Rosenior a logiquement passé la « soirée la plus difficile » de sa vie d’entraîneur. « C’était inacceptable à tous les niveaux du jeu, a-t-il déploré à la fin du match, comme le rapporte le Guardian. Inacceptable dans l’attitude. Je n’arrête pas de défendre les joueurs, mais ce soir, c’est inacceptable. Il faut que ça change radicalement, ici et maintenant. On doit se remettre en question. Je ne peux plus défendre ce qu’on voit. L’attitude générale, l’esprit d’équipe, tout manquait, la détermination aussi. Trois ou quatre joueurs sur onze, c’est loin d’être suffisant pour ce club. Je ne peux pas mentir, c’était une performance inacceptable. »

Dire qu’ils étaient dans la course au podium il n’y a pas si longtemps.

Chelsea réalise sa pire série depuis plus d'un siècle