Les enseignements de la dernière journée de Premier League

Du suspense pour les places européennes, de l'électricité dans l'air pour le maintien et un paquet de larmes versées : en bref, ce fut un beau dernier dimanche de Premier League.

→ Bournemouth, Sunderland et Brighton européens : la juste récompense pour des projets séduisants

Qui aurait pu prévoir, en début de saison, que Bournemouth, Sunderland et Brighton finiraient respectivement sixième, septième et huitième de Premier League, et iraient en Coupe d’Europe la saison prochaine ? Sans doute très peu de monde. L’histoire est d’autant plus dingue pour Bournemouth, qui a connu une première partie de saison difficile, avant de devenir tout simplement imprenable. Les Cherries n’ont plus perdu depuis le 3 janvier dernier, soit une série de dix-huit matchs consécutifs sans défaite. Autant dire que la bande d’Andoni Iraola mérite tout ce qui lui arrive, et si le coach est en partance, on a déjà hâte de voir Eli Kroupi découvrir les soirées européennes la saison prochaine.

We're all going on a European tour ✈️ pic.twitter.com/KuvSOi8zQX — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) May 24, 2026

En Ligue Europa, Bournemouth sera accompagné de Sunderland, qui a arraché son ticket ce dimanche grâce à une victoire contre Chelsea. Le tandem Régis Le Bris-Florent Ghisolfi a éclaboussé l’Angleterre et n’a jamais souffert d’un quelconque complexe lié à son statut de promu. Pour Brighton, cette claque reçue par Manchester United (0-3) ne change rien à la belle saison globale des Seagulls ni à la trajectoire du club côtier, qui découvrira la Ligue Conférence, une compétition où ils feront logiquement partie des favoris.

→ Chelsea termine dixième : mais où vont les Blues ?

Les superlatifs commencent à manquer quand vient l’heure d’évoquer Chelsea. C’est une nouvelle saison en enfer qu’ont vécu les Londoniens, présentant un « projet » qui n’a ni queue ni tête, et une dixième place finale au classement qui veut tout dire. Il y avait pourtant de la matière pour faire mieux, avec un effectif jeune et de qualité, mais Enzo Maresca et Liam Rosenior n’ont jamais réussi à imposer quoi que ce soit. Le pauvre intérimaire Calum McFarlane – en attendant Xabi Alonso – a eu la lourde tâche dimanche de tenter d’arracher un succès à Sunderland qui aurait permis à Chelsea de retourner sur la scène européenne l’année prochaine. Raté. L’été s’annonce encore mouvementé, à coup de dizaines de millions lâchés ici et là et de joueurs strasbourgeois appelés en urgence. Du Rhin à la Tamise : BlueCo a tout faux.

→ Tottenham sauvé in extremis : plus de Spurs que de mal

Il suffisait de voir comment Roberto De Zerbi gesticulait dans tous les sens au coup de sifflet final après la victoire des siens contre Everton (1-0) pour comprendre l’importance du moment. Il ne s’agissait pas là d’une place sur le podium ou d’un ticket européen arraché in extremis, mais bel et bien d’une dix-septième place synonyme de maintien et de catastrophe absolue évitée pour les Spurs. Ils ont longtemps été tranquilles, dimanche, puisque West Ham ne gagnait pas. Puis quand les Hammers ont marqué, on a senti les supporters de Tottenham se tendre, eux qui ont vu leur équipe être rattrapée un paquet de fois dans les derniers instants cette saison. Mais cette fois, ça a tenu. Non pas grâce à la qualité d’une équipe transcendée par la course au maintien, mais peut-être simplement parce que le destin a décidé d’accorder un soupçon de bonheur à RDZ, qui aura lui aussi vécu une drôle de saison 2025-2026. Et l’Italien repartira pour un tour l’an prochain, maso comme il est.

→ Salah, Robertson, Guardiola, Stones, Bernardo Silva : une page qui se tourne

Manchester City n’avait plus rien à jouer, ce dimanche, au moment de recevoir Aston Villa. Liverpool non plus, à l’occasion de la réception de Brentford. Les deux équipes ont alors pu faire la fête, librement, à leurs légendes. L’Etihad avait réservé de belles surprises à Pep Guardiola, qui a beaucoup pleuré. Bernardo Silva a aussi versé quelques larmes et reçu une belle haie d’honneur en plein match, tout comme John Stones, quelques minutes plus tard. Il y avait aussi de l’émotion à Anfield, où Mohamed Salah et Andy Robertson ont joué leur dernier match. La saison des Reds n’aura pas été incroyable, ni en Ligue des champions, ni en Premier League avec une cinquième place au classement, mais l’heure était tout de même aux réjouissances, et les deux légendes du club n’ont pas rechigné à un bain de foule bien mérité.

Dans une toute autre ambiance, Elliot Anderson a été ovationné à sa sortie par le public de Nottingham, qui sait que sa pépite devrait partir cet été. Et City, justement, n’est pas loin : une offre de plus de 90 millions de livres serait déjà en préparation.

→ Même sans marquer, Haaland entre encore un peu plus dans la légende

Erling Haaland est resté muet ce dimanche, mais cela n’a pas empêché le Norvégien de terminer encore meilleur buteur de Premier League avec 27 réalisations. Il rejoint Gary Lineker, Alan Shearer, Harry Kane et John Campbell avec trois titres de meilleur buteur du championnat. Seuls quatre joueurs font mieux dans l’histoire : Jimmy Greaves, Steve Bloomer, Thierry Henry et Mohamed Salah. Et on a comme l’impression qu’il pourrait rejoindre ce quatuor dès la saison prochaine…

Une légende de Chelsea prend sa retraite