Deux joueurs de Chelsea font pipi dans le nouveau clip de Madonna

Il fallait bien trouver une occupation pendant le Mondial. Les crampons rangés pendant la trêve estivale, João Pedro et Cole Palmer ont décidé de devenir acteurs. En effet, les deux joueurs de Chelsea sont apparus quelques secondes dans le dernier clip de la star américaine Madonna pour son titre Danceteria . On y aperçoit les deux footeux en train d’uriner et de tourner leur tête pour reluquer la chanteuse de 67 ans.

Joao Pedro 😭😭😭😭😭 Cole Palmer ? pic.twitter.com/QOLPO0qYiK — رغد (@rgh_31) June 8, 2026

Madonna, grande fan des Blues

Si les deux Blues sont présents dans ce clip, ce n’est sûrement pas un hasard. Celle qui a gagné sept Grammy Awards est une grande supportrice de Chelsea. Elle était même présente à Stamford Bridge lors de leur victoire contre Liverpool (2-1) en octobre dernier.

Madonna a également prêté son image pour présenter le nouveau maillot du club londonien lors d’une diffusion sur Twitch aux côtés de Gymskin, un influenceur britannique à 1,1 million de followers sur Instagram.

Les joueurs de Chelsea font ce qu’ils font de mieux cette saison : de la figuration.

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