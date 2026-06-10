On connaît les affiches de la première journée de Ligue 1

Qui finira sur la première place du podium le 23 août prochain ? La LFP a annoncé la programmation de la première journée de championnat. Le PSG, champion en titre, recevra le Stade rennais et l’OM accueillera Strasbourg. Pour son retour dans l’élite après plus de seize longues années, Le Mans fera son baptême du feu à Brest.

Les principales dates à retenir

La Ligue a également dévoilé les dates des grosses affiches de notre championnat. Le Classique verra l’aller se jouer au Vélodrome, le 20 septembre, et le retour au Parc le 7 février. Le fameux derby du Nord opposant Lille et Lens connaîtra ses deux épilogues les soirs du 31 octobre et le 20 mars. Le premier Olympico aura, lui, lieu le 13 décembre à Lyon avec un retour dans la cité phocéenne le 21 mars.

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Nasser demande la date du Ballon d’or.

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