S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J1

On connaît les affiches de la première journée de Ligue 1

EM
5 Réactions
On connaît les affiches de la première journée de Ligue 1

Qui finira sur la première place du podium le 23 août prochain ? La LFP a annoncé la programmation de la première journée de championnat. Le PSG, champion en titre, recevra le Stade rennais et l’OM accueillera Strasbourg. Pour son retour dans l’élite après plus de seize longues années, Le Mans fera son baptême du feu à Brest.

Les principales dates à retenir

La Ligue a également dévoilé les dates des grosses affiches de notre championnat. Le Classique verra l’aller se jouer au Vélodrome, le 20 septembre, et le retour au Parc le 7 février. Le fameux derby du Nord opposant Lille et Lens connaîtra ses deux épilogues les soirs du 31 octobre et le 20 mars. Le premier Olympico aura, lui, lieu le 13 décembre à Lyon avec un retour dans la cité phocéenne le 21 mars.

Nasser demande la date du Ballon d’or.

Le guide très pratique du Mondial 2026

EM

Commentaires

Les membres ont posté 5 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Entre Mbappé et Dembélé, qui sortir du onze des Bleus ?

Mbappé
Dembélé
Aucun
Fin Dans 21h
107
61

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.