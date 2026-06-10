Sochaux-ASSE en J1 et le retour du derby lorrain : le calendrier de la Ligue 2

La Farmers League de la Farmers League commence au trot, avant les « grosses » affiches. Le calendrier du championnat de Ligue 2 vient d’être dévoilé ce mercredi et la première journée réserve dès le 8 août une affiche historique du football français : Sochaux – Saint-Étienne, à Auguste-Bonal.

Le FC Nantes commencera sa première saison en Ligue 2 depuis 2012-2013 par la réception, à huis clos à cause des incidents lors de la dernière journée de Ligue 1, du Red Star, 4e du dernier exercice et éliminé en play-off d’accession par Rodez. Le club aveyronnais accueillera, lui, Laval pour l’ouverture du championnat, maintenu en barrages.

Le calendrier de la 1ère journée est là ! 🍿 Quel match attendez-vous le plus ? pic.twitter.com/8MLu726e0e — Ligue 2 BKT (@Ligue2BKT) June 10, 2026

Une dernière journée alléchante

Le derby lorrain entre Metz et Nancy, de retour pour la première fois depuis la saison 2018-2019, fait partie des dates à cocher du calendrier de Ligue 2. Après la gueule de bois du Nouvel An, le 2 janvier 2027, les Messins recevront les Nancéiens à Saint-Symphorien, tandis que le retour à Marcel-Picot aura lieu le 22 mai, pour la dernière journée.

Une autre affiche historique, aux 18 titres de Ligue 1 en cumulé, opposera l’AS Saint-Étienne au FC Nantes. Les Canaris iront au Chaudron le 23 octobre, les Stéphanois iront à la Beaujoire le 12 mars 2027. Pour la dernière journée du samedi 22 mai, la rencontre Rodez-Laval peut être cruciale dans la course à la montée et au maintien, tout comme Reims-Boulogne et donc le derby lorrain.

Le calendrier de la dernière journée ! 🔥 Quel scénario rêvez-vous de voir lors de cette J34 ? pic.twitter.com/48xIGtvQXT — Ligue 2 BKT (@Ligue2BKT) June 10, 2026

Un multiplex qui sent déjà la poudre.

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