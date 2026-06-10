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Sochaux-ASSE en J1 et le retour du derby lorrain : le calendrier de la Ligue 2

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Sochaux-ASSE en J1 et le retour du derby lorrain : le calendrier de la Ligue 2

La Farmers League de la Farmers League commence au trot, avant les « grosses » affiches. Le calendrier du championnat de Ligue 2 vient d’être dévoilé ce mercredi et la première journée réserve dès le 8 août une affiche historique du football français : Sochaux – Saint-Étienne, à Auguste-Bonal.

Le FC Nantes commencera sa première saison en Ligue 2 depuis 2012-2013 par la réception, à huis clos à cause des incidents lors de la dernière journée de Ligue 1, du Red Star, 4e du dernier exercice et éliminé en play-off d’accession par Rodez. Le club aveyronnais accueillera, lui, Laval pour l’ouverture du championnat, maintenu en barrages.

Une dernière journée alléchante

Le derby lorrain entre Metz et Nancy, de retour pour la première fois depuis la saison 2018-2019, fait partie des dates à cocher du calendrier de Ligue 2. Après la gueule de bois du Nouvel An, le 2 janvier 2027, les Messins recevront les Nancéiens à Saint-Symphorien, tandis que le retour à Marcel-Picot aura lieu le 22 mai, pour la dernière journée.

Une autre affiche historique, aux 18 titres de Ligue 1 en cumulé, opposera l’AS Saint-Étienne au FC Nantes. Les Canaris iront au Chaudron le 23 octobre, les Stéphanois iront à la Beaujoire le 12 mars 2027. Pour la dernière journée du samedi 22 mai, la rencontre Rodez-Laval peut être cruciale dans la course à la montée et au maintien, tout comme Reims-Boulogne et donc le derby lorrain.

Un multiplex qui sent déjà la poudre.

Le guide très pratique du Mondial 2026

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