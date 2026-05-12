Rodez retourne le Red Star dans un match fou sur le chemin de la Ligue 1

Red Star 2-3 Rodez

Buts : Cabral (15e) et Escartin (61e) pour le Red Star // Baldé (29e), Magnin (67e) et Younoussa (69e) pour le RAF

Expulsion : Haag (90e+5) au Red Star

Le mardi soir, c’est Ligue 2 champions. Sur l’interminable chemin vers la montée dans l’élite, le Red Star et Rodez ont offert un très joli spectacle à Bauer, dont les Ruthénois sont sortis vainqueurs (2-3) après avoir été menés deux fois au score. Ce sera donc Geoffroy-Guichard et Saint-Étienne sur la route du RAF, vendredi, pour retrouver un décor encore plus bouillant que celui du stade réconfortant de Saint-Ouen. Il y avait tout pour ne pas regretter de passer à côté de Koh-Lanta : l’odeur des merguez, le ciel coloré par le soleil couchant et surtout des buts de partout.

Face à une tribune pleine à craquer, le Red Star s’est senti pousser des ailes. À commencer par Kevin Cabral, qui s’est envolé dans les airs sur un centre du chouchou Damien Durand pour placer une tête décroisée parfaite dans la lucarne opposée de Quentin Braat, élu meilleur gardien de Ligue 2 la veille (0-1, 15e). Les deux équipes n’avaient pas envie d’être frileuses, mais les Franciliens ont reculé et Tairyk Arconte a joué de son physique pour servir la balle d’égalisation à Ibrahima Baldé (1-1, 29e). Un deuxième ballon sur le terrain pendant plus d’une minute, des types escortés par la police qui font coucou de l’autre côté du terrain et Sweet Caroline pour ambiancer Bauer à la pause, mais le meilleur était à venir dans cette partie animée.

Rodez toujours invaincu depuis novembre en Ligue 2

Le Red Star est très bien revenu, enchaînant les offensives dans la surface des Aveyronnais, où Braat a dû dégainer la claquette pour empêcher Cabral de signer un doublé. Dans la foulée, l’attaquant s’est mué en passeur malin, d’une remise en retrait, pour laisser le défenseur Josué Escartin remettre les locaux devant (2-1, 61e). Le point de départ de dix minutes de folie où Rodez a tout renversé. Un corner, aussi, pour voir Mathis Magnin ajuster sa superbe demi-volée sous la barre (2-2, 67e).

[📺 LIVE] 🇫🇷 #REDRAF 🤯 Le deuxième but en deux minutes pour Rodez qui prend l'avantage !!! 👀 La VAR valide le but de Wilitty Younoussa !#beINLigue2 pic.twitter.com/qvRZ6XZkae — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 12, 2026

Dans ce joyeux chaos, le Red Star et son public ont réclamé deux penaltys dans la surface, laissant le RAF s’envoler sur l’action suivante, grâce au premier but de la saison de Wilitty Younoussa, qui a fait passer le ballon entre les jambes de Gaëtan Poussin (2-3, 69e). La confiance d’une équipe qui n’a plus perdu en championnat depuis début novembre (oui, oui) et qui aura même eu le luxe de rater des balles de break, tout en voyant Giovanni Haag se faire expulser au bout du temps additionnel pour avoir balancé des mots à l’arbitre. Cruelle soirée pour les Audoniens, chaudement applaudis par leurs fidèles sous la voix tristounette du speaker, couverte par la fiesta des Ruthénois devant leur parcage.

Prochaine étape : le Chaudron !

Red Star (5-3-2) : Poussin – Sylla (Magnin, 75e), Durivaux, Escartin, Huard (Haag, 62e), Durand – Danger, Pierret, Hachem (Ba, 75e) – Cabral (Khaoui, 75e), Ikanga (Benali, 62e). Entraîneur : Grégory Poirier.

Rodez (3-5-2) : Braat – Galves, Laurent, Magnin, Lipinski, Jean-Lambert (Ponti, 66e) – Mendes (Benchamma, 90e+2), Trouillet (Saka, 86e), Joly (Younoussa, 66e) – Baldé (Nagera, 86e), Arconte. Entraîneur : Didier Santini.

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