Ewen Jaouen va découvrir l'Angleterre

Welcome to Newcastle upon Tyne. Alors que Canal + annonçait il y a quelques jours un accord entre les Magpies et le Stade de Reims, Newcastle vient de confirmer le recrutement de Ewen Jaouen. Le jeune gardien français de 20 ans traverse donc la Manche pour s’engager pour 4 ans contre 28,5 millions d’euros. Le fan de Rihanna s’est dit « vraiment excité de devenir un joueur de Newcastle » mais il veut se développer « aux côtés des joueurs et du personnel incroyables. »

💬 "I like to play with the feet, I like 1v1 situations. I describe myself as a modern goalkeeper." Watch the first words from our new recruit exclusively on the Official Newcastle United website and app now 📲 — Newcastle United (@NUFC) June 10, 2026

Le joueur le plus cher de l’histoire de la Ligue 2

Auteur de 15 clean sheets cette saison avec le club marnais, Ewen Jaouen a signé un nouveau record : celui de devenir le transfert le plus cher de l’antichambre du football français. Son nouvel entraineur Eddie Howe s’est également dit « ravi » de ce recrutement, tout en évoquant le Français comme un joueur d’avenir amené à « grandir dans notre environnement » notamment aux côtés de l’actuel titulaire du poste, Nick Pope.

Adieu la Farmers League.

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