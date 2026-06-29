Un Bleu forfait contre la Suède

Les premières alertes à signaler. Depuis le début de la Coupe du monde, la France était relativement épargnée par les blessures. Il aura fallu attendre le début de la phase finale pour que les pépins physiques embêtent l’effectif des Bleus. Alors que Didier Deschamps pouvait compter sur ses 26 mercenaires pour les trois premiers matchs de poule, le sélectionneur français ne pourra pas utiliser tout son contingent contre la Suède.

Kanté incertain

Présent en conférence de presse à la veille de France-Suède, Didier Deschamps a annoncé que Marcus Thuram était forfait. L’attaquant de l’Inter Milan, qui avait disputé quelques minutes dans cette Coupe du monde contre l’Irak, souffre d’une blessure musculaire. N’Golo Kanté reste de son côté incertain pour ce seizième de finale. « Il a un petit soucis », a déclaré le double D face à la presse. Les 24 autres Bleus sont quant à eux tous disponibles pour traumatiser la Blågult.

L’EDF va à nouveau choquer Zlatan.