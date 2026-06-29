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Didier Deschamps : «  C’est une compétition nouvelle qui commence »

TD, au Metlife Stadium de East Rutherford
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Didier Deschamps : «  C&rsquo;est une compétition nouvelle qui commence<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>»

Back. Pour sa première conférence de presse depuis son retour aux États-Unis suivant le décès de sa mère, Didier Deschamps a commencé par donner des nouvelles rassurantes de lui-même : «  En ce qui me concerne, ça va. Je suis là. C’est bien d’avoir la tête occupée et depuis vendredi soir, quand je suis arrivé, j’ai repris mes fonctions. C’est évidemment très dur mais pour mon bien personnel et celui de l’équipe de France, il fallait que je parte. Maintenant c’est une compétition nouvelle qui commence. On a marqué dix buts, on n’en a pris “que” deux mais on a concédé un peu trop de situations (…) Quand on a le ballon il y a pas de problème, quand on l’a pas, il faudra être efficace. »

Le retour aux affaires

Rassurant sur l’état physique de William Saliba – «  Il n’est pas à 100% mais s’il est à 99%, c’est bien aussi. Son souci au dos ne date pas d’aujourd’hui, et ce n’est pas quelque chose qui le mine ou l’empêche de jouer libérer » – le sélectionneur a entretenu le flou sur les prochains bénéficiaires de l’alternance aux postes d’ailiers et latéraux gauches, d’abord entre Bradley Barcola et Désiré Doué, puis Lucas Digne et Lucas Hernandez. Réponse demain, donc, face à une équipe de Suède «  à dominante athlétique, avec une ligne offensive ayant beaucoup de qualités et de vitesse, et les spécificités de ces équipes nordiques, à savoir les coups de pieds arrêtés et les touches longues. »

Globalement, la Dèche a martelé que l’équipe de France prenait son adversaire au sérieux, et que les neuf points pris lors de la phase de poule – une première sous son mandat – n’accordaient pas à ses hommes de « bonus en plus » alors que débute la phase de matchs à élimination directe.

Enfin, sachez que Kylian Mbappé fait partie de «  la race des joueurs hors-normes », au cas où un doute subsistait.

Alessandro Longoni au PSG, vice repetita

TD, au Metlife Stadium de East Rutherford

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