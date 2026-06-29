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Les statistiques donnent le nouveau favori de la Coupe du monde

MJ
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Les statistiques donnent le nouveau favori de la Coupe du monde

Les hommes mentent, pas les chiffres. Et si, pour une fois, l’adage tournait vraiment en faveur des Français ? Deuxième favorite avant le début du tournoi, l’équipe de France est désormais la mieux placée pour soulever la Coupe du monde selon les modèles d’Opta et de Football Meets Data.

D’après le superordinateur d’Opta, qui a simulé 25 000 fois la fin de la compétition, les Bleus remportent le trophée dans 18,7 % des scénarios. Plus que n’importe quelle autre sélection encore qualifiée pour les 16es de finale.

Chez Football Meets Data, même tendance : la France est aussi en tête, avec 17 % de chances d’aller au bout. Bon, ça ne marque pas de penalty à la place des joueurs, mais c’est toujours mieux que d’être annoncé favori par un obscur oncle sur WhatsApp.

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France-Argentine en finale ?

Puisque le football adore réveiller des traumatismes, la finale la plus probable serait un France-Argentine. Selon Football Meets Data, le remake de la finale du Mondial 2022 a 8 % de chances de se produire. Derrière, on retrouve Espagne-Argentine à 6,5 %, France-Angleterre à 5,8 %, Angleterre-Espagne à 4,7 % et Brésil-France à 4,1 %. Autrement dit, les chiffres voient bien les Bleus aller très loin.

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Comme dirait Didier Deschamps : d’abord, concentrons-nous sur la Suède.

Cherki, matchs à l’ombre

MJ

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