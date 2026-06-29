La manière originale de Cherki pour offrir des cadeaux aux supporters

Certains jettent l’argent par les fenêtres, d’autres se contentent de maillots de foot. D’autres, c’est surtout Rayan Cherki. L’ancien Lyonnais a bien remarqué que les fans et badauds étaient nombreux en bas de l’Hôtel Westin de Newport, à Boston, où séjourne l’équipe de France depuis le début du Mondial.

Des maillots tombés du ciel

Petite surprise pour les quelques chanceux présents ce dimanche : ils ont eu le droit à… deux maillots du numéro 14 des Bleus. Depuis sa chambre d’hôtel, Cherki a ouvert la fenêtre comme il pouvait pour faire un petit coucou aux fans et leur balancer deux liquettes que les plus opportunistes ont pu s’arracher.

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La preuve que le Citizen n’est pas du genre à tirer la tronche après une phase de poules sans titularisation et surtout sans entrées fracassantes contre le Sénégal, l’Irak et la Norvège. Il devrait avoir une autre chance, mardi, contre la Suède dans un match couperet qu’il faudra peut-être débloquer pour ceux qu’on doit désormais appeler les « finisseurs ».

La population de Boston espère le voir revenir de New York avec quelques nouveaux cadeaux.

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