Pour Romário, Cristiano Ronaldo n’est pas le meilleur buteur de l’histoire du foot

Vous pensiez que le meilleur buteur de l’histoire du football était Cristiano Ronaldo avec ses 975 buts ? Romário n’est pas vraiment d’accord. Au micro de RMC, l’ancien attaquant du Barça a gentiment rappelé sa propre version de l’histoire : « J’ai marqué 1002 buts en carrière. »

Dit comme ça, forcément, ça pose le débat sur la table. Officiellement, Cristiano Ronaldo reste le patron des buts en matchs reconnus. Mais chez Romário, la comptabilité a toujours été un peu plus large. Beaucoup plus large, même.

1002 buts, mais pas tous officiels

Parce qu’évidemment, il y avait anguille sous roche. Dans le total revendiqué par le champion du monde 1994, on retrouve aussi des buts inscrits en matchs amicaux, en rencontres de gala et dans les catégories de jeunes. Bref, la grande tradition brésilienne : si le ballon est entré et qu’il y avait deux cages, ça compte.

Romário avait déjà célébré son fameux 1000e but en 2007 avec Vasco da Gama, sur penalty, en plein championnat brésilien. Depuis, le débat n’a jamais vraiment disparu : record officiel ou comptabilité maison ? Le Brésilien, lui, a visiblement choisi son camp depuis longtemps.

Reste donc une grande question : est-ce qu’on peut aussi comptabiliser les buts marqués contre ses petits cousins dans le jardin familial ? Dans ce cas-là, attention, il y a sûrement deux ou trois numéros 9 du dimanche qui peuvent venir embêter Cristiano Ronaldo.