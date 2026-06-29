Le Japon vise la victoire finale

Ce n’est pas un poisson de juin. Avant d’affronter le Brésil pour le compte des seizièmes de finale de la Coupe du monde, Hajime Moriyasu met les choses au clair : les Japonais ne sont pas là pour déconner. Pas question de se marrer, les types veulent soulever le trophée. « Nous visons nous aussi le titre de champions dans ce Mondial, c’est pourquoi nous élevons nous aussi notre niveau de jeu et nous nous lançons pleinement dans la compétition, assure le tacticien nippon. Il y a sûrement beaucoup de gens qui en rient. »

Embed x.com

Le Brésil grand favori, mais…

Le tacticien aux oreilles décollées n’a pas perdu la boule pour autant : « Le Brésil reste grand favori comme à chaque édition. Ce n’est pas quelque chose que j’ai l’habitude de dire, mais de notre point de vue, nous voulons aborder la compétition avec l’idée que nous sommes des prétendants au titre, un peu dans le rôle de l’outsider. Nous les respectons, mais nous allons relever ce défi en croyant que, comme ce que nous avons réussi l’an dernier, nous avons aussi une chance de gagner et que l’histoire peut encore changer. »

Bientôt une inspiration pour Blue Lock ?