Emiliano Martinez a un faible pour le Bangladesh

Connaît-il la capitale du Bangladesh ? Pendant cette Coupe du monde, nombreux sont les joueurs à passer en zone mixte sans répondre à la presse. Leader de l’Argentine et adepte du trasthalking, Emiliano Martínez n’est pas de cette caste. Le gardien de l’Albiceleste aime discuter, surtout avec les journalistes venus couvrir la Coupe du monde pour les médias du Bangladesh.

« Si c’est du Bangladesh ça va »

Juste après la rencontre contre la Jordanie, Martínez a passé plusieurs minutes avec les médias au début de la zone mixte. Alors qu’il allait quitter le stade après ces échanges, un journaliste l’a interpellé au fond de la zone mixte pour aussi discuter avec lui. Le cauchemar de Randal Kolo Muani lui envoie une réponse salée : « Non, plus d’interview. » Le reporter joue alors son va-tout : il lui indique qu’il vient du Bangladesh. Emiliano Martínez décide alors d’accepter l’entretien, indiquant : « Ah si c’est du Bangladesh ça va. »

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Et c’était Dacca.

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