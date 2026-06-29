Le meilleur gardien d'Autriche signe à Reims

Une annonce à la Star Wars pour le prochain gardien de la galaxie rémoise. Après le transfert record d’Ewen Jaouen à Newcastle, le Stade de Reims a annoncé la venue de deux gardiens. Le pressenti titulaire, c’est Tom Ritzy Hülsmann, élu meilleur portier du championnat d’Autriche, qui rejoint la Champagne jusqu’en 2031 pour une somme comprise entre 2,5 millions et 3 d’euros selon le journal local l’Union. Une vente record pour le TSV Hartberg, dernier 6e de Bundesliga autrichienne qui l’avait acheté 1,8 million d’euros au Bayern Munich à l’été 2025.

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Formé en Bavière, l’immense gardien allemand de 22 ans (2,05 m) sort de sa première saison en première division (30 matchs, 38 buts concédés, 2 passes décisives).

Derrière, c’est Sauvage

Pour le suppléer, le club champenois a indiqué la venue libre d’Alexis Sauvage, formé au club et parti en 2012, en provenance d’Amiens. Le dernier rempart de 34 ans compte 45 matchs de Ligue 2 au compteur, dont 6 la saison dernière. Au même poste, le Franco-Guinéen Soumaïla Sylla (22 ans) a également prolongé jusqu’en 2029.

Une nouvelle cuvée de portiers en Champagne.

L’ancien président du Stade de Reims Jean-Pierre Maillart est décédé