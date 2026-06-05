Un club anglais va casser sa tirelire pour un gardien français de Ligue 2

Ça bosse bien en Premier League. Selon Canal+, Newcastle a trouvé un accord avec Reims pour le transfert d’Ewen Jaouen. Le gardien de 20 ans devrait rejoindre les Magpies contre un chèque de 28,5 millions d’euros.

Recordman des clean sheets cette saison en Ligue 2, avec 15 matchs sans encaisser de but, le natif de Paris est en passe de découvrir la Premier League dans un club qui a terminé 13e du dernier championnat. Une petite marche à monter, donc. Voire un escalier complet, avec la concurrence de Nick Pope.

Plus grosse vente de l’histoire de Ligue 2

Reims va donc réaliser la plus grosse vente de son histoire, à égalité avec celle de Hugo Ekitiké, parti au PSG en 2023. Le club marnais devrait aussi signer la plus grosse vente de l’histoire pour un club de Ligue 2, devant le transfert fantôme de Savinho de Troyes vers Manchester City, estimé à 25 millions d’euros.

Les joies de la multipropriété : parfois, même les records ont besoin d’un astérisque.

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