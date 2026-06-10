Benfica tient déjà le remplaçant de Mourinho

D’une pierre deux coups. À peine quelques heures après avoir officialisé le départ de José Mourinho vers le Real Madrid, le SL Benfica tient déjà son successeur. Le club lisboète a annoncé sur ses réseaux sociaux et son site Internet ce mardi soir la nomination de Marco Silva, qui a paraphé un bail de deux saisons, assorti d’une année en option.

Acordo com Marco Silva A Sport Lisboa e Benfica, SAD informa, em comunicado à CMVM, que chegou a acordo com Marco Silva para a celebração de um contrato de trabalho válido por duas épocas, extensível até 2028/29. pic.twitter.com/yCEapjFFEf — SL Benfica (@SLBenfica) June 9, 2026

Retour au bercail

Libre de tout contrat après cinq saisons de bons et loyaux services et 229 matchs dirigés chez les Cottagers de Fulham, le technicien portugais de 48 ans retourne au Portugal près de onze ans après avoir quitté le Sporting. Ce long périple loin de ses terres, Marco Silva l’a entamé en Grèce, sur le banc de l’Olympiakos avec lequel il a été sacré champion national (youhou, quelle surprise), avant ensuite de filer en Angleterre respectivement à Hull City, Watford, Everton et donc du côté de Craven Cottage, où il s’est construit une flatteuse réputation.

Bem vindo, Mister.

L’officialisation de Mourinho au Real imminente