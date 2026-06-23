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Record de précocité pour Jude Bellingham avec l'Angleterre

LB
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Record de précocité pour Jude Bellingham avec l'Angleterre

Tu lui parles pas d’âge. Titularisé par Thomas Tuchel face au Ghana, Jude Bellingham a donc enfilé pour la 50e fois de sa carrière le maillot de l’Angleterre à 22 ans et 359 jours. Une première dans l’histoire des Three Lions.

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Le joueur du Real Madrid est donc devenu le plus jeune joueur dans l’histoire de la sélection anglaise à atteindre les 50 sélections, devant Wayne Rooney et Michael Owen. Arrivé chez les Three Lions en 2020, Bellingham joue sa quatrième compétition internationale après les Euros 2021 et 2024 et la Coupe du monde 2022.

Et c’est loin d’être terminé.

LB

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