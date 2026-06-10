Une manifestation devrait avoir lieu lors du match d’ouverture de la Coupe du monde 2026

La sécurité avant tout. À travers un communiqué adressé aux médias, Amnesty International a prévenu de l’organisation d’une manifestation en amont de la rencontre d’ouverture du Mondial entre le Mexique et l’Afrique du Sud, ce jeudi.

En effet, un collectif de femmes recherchant leurs proches disparus, souvent enrôlés de force dans des cartels de la drogue, voire même tragiquement assassinés pour y avoir résisté, devrait se réunir à quelques encablures du stade Azteca. L’ONG appelle à ce que les manifestantes soient « protégées et entendues ».

Feu vert des autorités, mais les craintes subsistent

Les autorités mexicaines ont donné leur aval pour que cette manifestation puisse avoir lieu. Problème : ces femmes sont souvent agressées, calomniées, discréditées, voire criminalisées parce qu’elles défendent les droits fondamentaux au Mexique, d’après Amnesty International. Sa directrice au pays aztèque, Edith Olivares Ferreto, explique : « Il s’agit d’une crise d’une ampleur stupéfiante : il y a plus de personnes disparues ou non localisées au Mexique qu’il n’y aura de spectateurs-trices dans le stade au match d’ouverture de cette Coupe du monde. Il est temps que les autorités mexicaines écoutent ces femmes, qui ont droit à la vérité, à des réparations et à la justice ». Elle appelle les autorités compétentes à « respecter pleinement le droit de manifester pacifiquement et à s’abstenir de toute action susceptible d’entraîner la répression des manifestations. »

Paz !

Le match d’ouverture de la Coupe du monde sera...