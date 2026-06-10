Une bonne nouvelle pour le RC Lens

Comme une lettre à la poste. Dans un communiqué, le Racing Club de Lens a annoncé avoir passé son audition devant la DNCG sans qu’aucune mesure ne soit prononcée. Une bonne nouvelle pour les supporters, qui pourront continuer à chanter Les Corons sans trembler pour le mercato. Bon, ils ont quand même d’autres raisons de trembler avec le départ de leur entraîneur Pierre Sage.

DNCG : absence de mesure pour le Racing. ▶️ https://t.co/oVr2eh2QKs#RCLens — Racing Club de Lens (@RCLens) June 10, 2026

Une habitude pour le club lensois

Pendant que plusieurs clubs français redoutent ce fameux passage devant le gendarme financier, Gérard Lopez peut vous en donner des nouvelles, le club lensois, lui, commence à avoir l’habitude de passer l’obstacle sans encombre. Depuis 2014, Lens n’a plus vraiment connu de mauvaise surprise devant la DNCG. À l’époque, l’instance avait d’abord refusé la montée du club nordiste, avant de lui interdire de recruter.

Comme quoi il existe encore des rendez-vous avec l’instance qui ne finissent pas en crise cardiaque.

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