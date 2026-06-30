Sarah M’Barek n’était pas au courant de son départ

Surprise ! Le RC Lens a annoncé ce lundi la fin de l’aventure avec l’entraîneuse de son équipe féminine, Sarah M’Barek. Le club artois a décidé de se séparer de sa coach, au club depuis six ans et reléguée cette saison. Problème : l’intéressée a appris la nouvelle via les différents réseaux sociaux du club.

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Pas très classe

Dans sa story Instagram, Sarah M’Barek a republié un post de son désormais ancien club en y ajoutant : « Surprise, car je ne suis pas informée officiellement… » Un geste pas très classe de la part du Racing Club de Lens envers celle qui a fait monter le club en première division pour la première fois de son histoire lors de la saison 2024-2025. La onzième place de cette saison lui aura sûrement été fatale.

Sage décision ?

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