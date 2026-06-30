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Lens perd encore des forces vives

TC
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Lens perd encore des forces vives

Tu pleures deux fois, une fois quand t’arrives, une fois quand tu repars. Le RC Lens a annoncé le départ du club de Malang Sarr après deux saisons sous le maillot artésien. Grand artisan de la belle saison des Nordistes, ponctuée par la victoire en Coupe de France, Malang Sarr n’a donc pas prolongé son contrat, faute d’un accord avec le board lensois. Le joueur de 27 ans, qui a disputé 62 rencontres avec les Sang et Or, n’aurait d’ailleurs jamais répondu au club quant à une possible prolongation, comme l’annonce La Voix du Nord. Pas cool. Fenerbahçe lui aurait d’ores et déjà proposé plusieurs offres.

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Arthur Masuaku, autre départ

En plus de Malang Sarr, Arthur Masuaku quitte lui aussi le club puisque son prêt prend fin. Prêté par Sunderland, le Congolais retrouve la Premier League de façon temporaire. Son passage dans le Nord n’aura pas forcément été tout rose, notamment marqué par un carton rouge, sans jouer, quelques jours seulement après son arrivée.

On s’dit quoi.

Sarah M’Barek n’était pas au courant de son départ

TC

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