Mondial 2026 – Balongun sort du silence après la polémique autour de sa suspension annulée et l’élimination des États-Unis contre la Belgique

Enfin. Éliminé de la Coupe du monde avec les États-Unis après avoir été balayé par la Belgique en huitièmes de finale (1-4), Folarin Balogun est sorti du silence. Au cœur d’une polémique autour de l’annulation de sa suspension, l’ancien attaquant de Reims, auteur de trois buts et d’une passe décisive lors de ce Mondial 2026, a d’abord eu un mot pour ses supporters.

« Ma première Coupe du monde… C’est dur d’attendre quatre ans pour concourir au plus haut niveau de notre sport. Je tiens à m’excuser auprès de nos supporters : nous n’avons pas été à la hauteur au moment crucial et nous vous avons déçus. »

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La stratégie d’évitement

Visiblement inspiré par son devoir patriotique, le buteur de Monaco a ensuite délivré un message d’espoir pour la popularité de son sport aux USA : « Le football américain ne fera que prendre de l’ampleur : la conviction, le talent et la passion ne cessent de grandir, et je sais que le meilleur reste à venir. L’avenir appartient à ceux qui ne cessent jamais d’y croire, et ce moment va nous donner des ailes. Nous reviendrons. Pourquoi pas nous ? Pour la nation. Pour le drapeau. »

Et puis c’est tout. Balogun n’est revenu à aucun moment sur l’intervention du président Donald Trump auprès de la FIFA pour l’annulation de son carton rouge reçu face à la Bosnie-Herzégovine, qui aurait dû le priver du 8ᵉ de finale face aux Diables rouges.

Dommage.

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