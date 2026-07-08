S’abonner au mag
  • France
  • Girondins de Bordeaux

Bordeaux de retour devant la DNCG 15 juillet

ABS
Réactions
Bordeaux de retour devant la DNCG 15 juillet

Vivre ou mourir : Bordeaux sera fixé dans une semaine. Exclus de toutes compétitions nationales par la DNCG, les Girondins de Bordeaux avaient annoncé leur intention de faire appel. Selon L’Equipe, ce dernier devrait être jugé le mercredi 15 juillet. Si la décision venait à être confirmée, le sextuple champion de France devrait repartir la saison prochaine du sixième échelon du foot français, en Régional 1.

Une belle somme à récolter

Pour rappel, le gendarme du foot français attend une injection de neuf millions d’euros dans le budget bordelais pour la saison à venir et pour autoriser le club au Scapulaire à jouer en National 1 (D4). Sans l’argent, peu de chance de voir le gendarme financier revenir sur son choix.

On marche sur des cannelés à Bordeaux…

Le ciel tombe encore sur la tête des Girondins de Bordeaux

ABS

Commentaires

Les membres ont posté 0 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Boutique SO - Livres

Livre "Zidane : roulette, tonsure et première étoile"

à partir de 29.90€



00
Revivez Suisse - Colombie (0-0)
Revivez Suisse - Colombie (0-0)

Revivez Suisse - Colombie (0-0)

Revivez Suisse - Colombie (0-0)
32
Revivez Argentine - Égypte (3-2)
Revivez Argentine - Égypte (3-2)

Revivez Argentine - Égypte (3-2)

Revivez Argentine - Égypte (3-2)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.