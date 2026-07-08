Bordeaux de retour devant la DNCG 15 juillet

Vivre ou mourir : Bordeaux sera fixé dans une semaine. Exclus de toutes compétitions nationales par la DNCG, les Girondins de Bordeaux avaient annoncé leur intention de faire appel. Selon L’Equipe, ce dernier devrait être jugé le mercredi 15 juillet. Si la décision venait à être confirmée, le sextuple champion de France devrait repartir la saison prochaine du sixième échelon du foot français, en Régional 1.

Une belle somme à récolter

Pour rappel, le gendarme du foot français attend une injection de neuf millions d’euros dans le budget bordelais pour la saison à venir et pour autoriser le club au Scapulaire à jouer en National 1 (D4). Sans l’argent, peu de chance de voir le gendarme financier revenir sur son choix.

On marche sur des cannelés à Bordeaux…

Le ciel tombe encore sur la tête des Girondins de Bordeaux