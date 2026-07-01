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Le RC Lens met un immense coup de balai dans un de ses effectifs

TC
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Le RC Lens met un immense coup de balai dans un de ses effectifs

Les Hunger Games ont commencé. Le RC Lens vient d’annoncer le départ de plusieurs de ses joueuses en vue de la prochaine saison. Ce ne sont pas une, deux ou trois joueuses qui quittent la maison artésienne, mais bien 18 joueuses qui rendent leur bleu de travail. Ou  comment faire table rase du passé pour un effectif qui avait, en partie, connu la montée en Première Ligue Arkema à l’issue de la saison dernière.

Parmi les joueuses quittant l’effectif lensois, huit d’entre elles ont connu la montée dans l’élite il y a deux saisons. On retrouve notamment Blandine Joly, Jennifer Meunier ou encore Tess David. Le reste des joueuses sur le départ avaient uniquement disputé la saison en D1 du club, sous les ordres de Sarah M’Barek, elle aussi partie. Seules six joueuses de l’effectif précédent porteront toujours le maillot Sang et Or la saison prochaine.

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Douze arrivées pour la nouvelle saison

Il fallait bien du monde pour remplacer les nombreux départs du club. L’annonce du RCL à ce sujet n’a pas tardé puisque les Nordistes ont annoncé l’arrivée de deux demi-douzaines de joueuses en vue de la saison prochaine. On retrouve notamment l’ancienne gardienne des voisines lilloises Elisa Launay ou encore Caroline Devant, défenseure de Rodez cette saison et passée par l’OM.

Du pain sur la planche pour Loïc Fiévet.

Le RC Lens annonce son nouvel entraîneur

TC

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