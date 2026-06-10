Le programme de la cérémonie d’ouverture du Mondial

Plus qu’un dodo ! Ce jeudi sera donné le coup d’envoi de la 23e Coupe du monde de football de l’histoire, avec en match d’ouverture un Mexique – Afrique du Sud (petit remake de 2010) au mythique stade Azteca (21h heure française). Un moment toujours très suivi, tout comme les cérémonies d’ouverture qui accompagnent cet événement planétaire. Au programme, à Mexico City, une ribambelle d’artistes qui se relaieront à partir de 90 minutes avant le coup d’envoi : Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Angeles Azules, Mana, Tyla… et surtout Shakira qui, comme en 2010, a signé la chanson officielle du Mondial. La cérémonie s’articulera autour du Papel picardo, un art très utilisé pendant la fête des morts au Mexique. À voir si les manifestants qui ont prévu d’affluer vers l’Azteca seront la partie « informelle » de cette cérémonie…

Deux autres cérémonies prévues, avec un artiste français !

Mais ce n’est pas tout… en Amérique du Nord, on veut faire les choses en très grand. Une cérémonie d’ouverture est également prévue au Canada et aux États-Unis. Les deuxièmes à passer seront les Canadiens, qui commencent contre la Bosnie-Herzégovine vendredi à Toronto (21h heure française). Le BMO Field accueillera les performances de la danseuse Nora Fatehi, du chanteur Michael Bublé… et de Vegedream ! Le rappeur français, entré dans l’imaginaire commun de la Coupe du monde avec son hit Ramenez la coupe à la maison pendant le sacre de l’équipe de France en 2018, aura l’occasion de s’offrir un nouveau shot de popularité, avec en fond un spectacle sur le thème de l’union du Canada.

Les États-Unis, enfin, fermeront cet épuisant bal des cérémonies d’ouverture, samedi (3h du matin heure française) pour leur entrée en lice contre le Paraguay, au SoFi Stadium près de Los Angeles. Avec une line-up comme seuls les Ricains savent le faire : Katy Perry, Tyla, Anitta et Future. La cérémonie devrait mettre en avant la diversité des États-Unis et leur influence sur la musique mondiale.

Quel comble…

Équipe type : c’est leur dernière Coupe du monde